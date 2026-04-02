Автостопщик выпил бутылку водки на спор и умер в Краснодаре
Молодой житель Бурятии скончался на остановке в центре Краснодара после распития алкоголя. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели человека. Об этом информирует Telegram-канал Kub Mash.
29-летний мужчина приехал на Кубань вместе с другом несколько дней назад. Путешественники передвигались автостопом. Ночью они гуляли по городу и просили у прохожих деньги на билеты. На собранные средства товарищи приобрели водку.
Мужчины выпили алкоголь на спор. Один из них решил поспать прямо на остановке. Утром его тело обнаружили прохожие. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительная версия следствия — отравление. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
