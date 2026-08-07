Мать утопила ребёнка в ведре ради страховой выплаты и получила пожизненный срок

07 августа 2026, 15:51

Во Вьетнаме мать утопила сына ради страховки и получила пожизненный срок

Фото: Istock/MD Sirazul Islam

Суд во вьетнамском городе Дананг приговорил 45-летнюю женщину к пожизненному заключению за убийство пятилетнего сына ради страховых выплат в размере 150 тыс. долларов. Об этом информирует Vietnam News.