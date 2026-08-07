Мать утопила ребёнка в ведре ради страховой выплаты и получила пожизненный срок
Суд во вьетнамском городе Дананг приговорил 45-летнюю женщину к пожизненному заключению за убийство пятилетнего сына ради страховых выплат в размере 150 тыс. долларов. Об этом информирует Vietnam News.
Тело мальчика нашли в ведре с водой в ванной. Мать говорила о несчастном случае, но тётя проверила камеры и увидела, что та намеренно отвернула одну из них перед смертью ребёнка.
Отмечается, что в 2021 году другой сын женщины тоже утонул в ведре — тогда она получила страховку. Следователи установили: в момент гибели в доме были только мать и сын. Эксперты усомнились в случайности: рост мальчика составлял 124 см, а высота ведра — 63 см.
На теле нашли синяки и следы сопротивления. Прокуроры утверждают: женщина завела сына в ванную и держала его голову под водой до тех пор, пока он не утонул, затем инсценировала несчастный случай и легла спать.
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