Подготовка к массовому убийству в школе кончилась для подростка СИЗО
Усть-Вымский районный суд Республики Коми арестовал 15-летнего подростка из Удорского района, которого обвиняют в подготовке массового убийства в школе. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным суда, с 1 мая 2025 года по 11 марта 2026 года школьник, испытывая личную неприязнь, вынашивал намерение расправиться с учителями и одноклассниками. Как установили при рассмотрении ходатайства, для реализации замысла он собирал в интернете информацию, связанную с подготовкой нападения.
Следствие полагает, что подросток планировал совершить преступление в мае 2026 года, используя огнестрельное оружие, принадлежащее его отцу. О своих планах и предполагаемом способе нападения он, как утверждается, сообщал участникам одной из интернет-групп.
Возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Суд, оценив обстоятельства и данные о личности обвиняемого, удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая включительно.
