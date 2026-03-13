Подготовка к массовому убийству в школе кончилась для подростка СИЗО

13 марта 2026, 16:41

Суд в Коми отправил подростка в СИЗО по делу о подготовке нападения на школу

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Усть-Вымский районный суд Республики Коми арестовал 15-летнего подростка из Удорского района, которого обвиняют в подготовке массового убийства в школе. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе инстанции.