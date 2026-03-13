Россиянин бросил гранату под ноги пожилого соседа со словами: «Помрешь теперь!»

13 марта 2026, 16:27

В Ярославле задержали мужчину, бросившего соседу под ноги страйкбольную гранату

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Ярославле задержали местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством пожилому соседу. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.