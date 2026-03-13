Россиянин бросил гранату под ноги пожилого соседа со словами: «Помрешь теперь!»
В Ярославле задержали местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством пожилому соседу. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.
По версии следствия, все произошло ранним утром 12 марта в коммунальной квартире на улице Панина в Дзержинском районе. Между жильцами вспыхнул бытовой конфликт, в ходе которого 49-летний мужчина бросил под ноги 75-летнему пенсионеру страйкбольную гранату, сопровождая это словами: «Помрешь теперь!».
На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана и передали полиции. На допросе тот пояснил, что хотел лишь припугнуть соседа, с которым он периодически ссорится. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК. Сейчас все обстоятельства выясняются.
