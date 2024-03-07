Мать в Люберцах оставила дома детей, и они задохнулись при пожаре

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В Люберцах завершилось расследование уголовного дела, связанного с гибелью двоих детей в результате пожара. Об этом сообщили в СК России по Московской области.
Обвиняемая, 32-летняя местная жительница, оставила двух своих детей в частном доме и пошла в гости к соседке. Пока её не было, начался пожар, который привёл к трагическим последствиям.
Согласно заключению пожарной экспертизы, огонь возник из-за нагретых элементов аппарата газового водонагревателя, которые привели к воспламенению деревянных деталей строения дома. Нагреватель находился в котельном помещении на первом этаже.
Когда мать вернулась домой, она обнаружила малышей без признаков жизни от воздействия угарного газа. Реанимировать детей не удалось.
Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело передано в суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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Согласно заключению пожарной экспертизы, огонь возник из-за нагретых элементов аппарата газового водонагревателя, которые привели к воспламенению деревянных деталей строения дома. Нагреватель находился в котельном помещении на первом этаже.
Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело передано в суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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Сергей Калугин