В многоквартирном доме Серпухова разгорелся сильный пожар

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В многоэтажном доме в городском округе Серпухов Московской области разгорелся сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал «Новости Замкадья».
По информации СМИ, пожар разгорелся в многоквартирном доме на улице Чернышевского.
Сперва огонь охватил одну из квартир.
В настоящий момент к месту уже прибыли бригада скорой помощи и пожарные.
Напомним, 13 февраля крупный пожар разгорелся в многоэтажном доме Анапы. Огонь успел распространиться на площадь в 1000 квадратных метров. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».
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Сперва огонь охватил одну из квартир.
«Очевидцы видели, как на балконе около 15 минут стояла женщина, а из ее окна валил черный дым. Ее уже спустили по пожарной лестнице», — уточнили в издании.
В настоящий момент к месту уже прибыли бригада скорой помощи и пожарные.
Напомним, 13 февраля крупный пожар разгорелся в многоэтажном доме Анапы. Огонь успел распространиться на площадь в 1000 квадратных метров. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева