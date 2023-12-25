Мать в Петергофе отошла в ванную и нашла четырехмесячную дочь мертвой

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В Петергофе пятимесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района. Об этом информирует «Фонтанка».
По данным издания, 32-летняя мать отошла в ванную, а после возвращения обнаружила малышку без чувств. Мать рассказала, что отошла в другую комнату, но услышала плач. Мать взяла ребенка на руки, но девочка потеряла сознание. Женщина вызвала скорую. Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались спасти девочку, но она скончалась.
Выяснилось, что петербурженка родила дочь дома. У девочки были проблемы с сердцем и шел медленный набор веса. Девочку планировалось госпитализировать, но в больнице якобы мать с ребенком отправили домой, так как с проблемой можно разобраться в домашних условиях. Следующее поселение медучреждениям был назначен после Нового года.
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