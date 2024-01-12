Мать выдумала рак у маленькой дочери и побрила её налысо, чтобы получить деньги

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Американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования.
Daily Mail пишет, что в 2017 году 41-летняя Памела Рид из Огайо в первый раз соврала, что у ее дочери, Адди Рэй, острый миелоидный лейкоз.
Женщина подделывала документы о болезни и создала страницу в соцсети, где рассказывала о борьбе с несуществующим заболеванием.
По словам Рид. Рэй страдает от частых судорог, а в будущем ей нужно имплантировать порт-систему, чтобы получать лекарства без введения игл. Также женщина придумала, что у девочки апластическая анемия. И добавила, что Рэй не видит правым глазом.
Мать побрила дочь налысо, в больницах заставляла девочку проходить обследования и сдавать анализы крови. Ребёнок пропустил более 280 часов занятий в школе.
Рид в это время собирала пожертвования и тратила на свои нужды. Обман раскрыли в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.
Потом стало известно, что Рэй никогда не болела. Рид была арестована и помещена в окружную тюрьму. Она выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов (4,4 млн рублей).
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Женщина подделывала документы о болезни и создала страницу в соцсети, где рассказывала о борьбе с несуществующим заболеванием.
Мать побрила дочь налысо, в больницах заставляла девочку проходить обследования и сдавать анализы крови. Ребёнок пропустил более 280 часов занятий в школе.
Рид в это время собирала пожертвования и тратила на свои нужды. Обман раскрыли в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.
Потом стало известно, что Рэй никогда не болела. Рид была арестована и помещена в окружную тюрьму. Она выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов (4,4 млн рублей).
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Мария Фирсова