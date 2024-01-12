Пьяная россиянка таскала за волосы и пыталась задушить ремнем попутчицу в такси

Фото: istock / Yury Karamanenko
В Уфе пьяная женщина пыталась задушить попутчицу в такси ремнём безопасности, а потом вместе с парнем начала вытаскивать её за волосы из автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Инцидент произошел во время поездки, когда женщина начала неадекватно вести себя, а попутчица сделала ей замечание. За это девушке оставили ссадины и вырвали часть волос.
Когда такси подъехало к Дому печати, к ним подошел молодой человек. Вместе они попытались вытащить пострадавшую из автомобиля за волосы, но таи оказывала сопротивления. Ей удлось отбиться от неадекватов — парочка убежала в неизвестном направлении. Полиция в настоящее время разыскивает обоих агрессоров.
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Алина Юрчак