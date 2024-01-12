Мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок

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Жительница Екатеринбурга, отправившая ребенка на мороз без обуви, объяснила обстоятельства случившегося.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что мальчик очень любит гулять со своей собакой. Ребёнок хотел вывести ее погулять, когда на улице было -23 градуса. Женщина была против прогулки, и, чтобы показать, каково будет псу на холоде, вывела сына на улицу без обуви.
Напомним, в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
В данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.
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Напомним, в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.
В данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.
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Мария Фирсова