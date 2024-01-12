В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой

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В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.
При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.
«Она сильно ругалась матом из-за собаки, что он долго выгуливал её, у неё же лапы замерзли», — рассказала местная жительница.
По информации Е1, екатеринбурженка вывела ребёнка на улицу без обуви «в целях воспитания». Жители микрорайона передали информацию правоохранительным органам.
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