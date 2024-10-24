«Мать виновата»: знакомство в ночном клубе закончилось групповым изнасилованием россиянки, подробности

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Осенью 2011 года с жительницей Екатеринбурга Яной произошла страшная трагедия, о которой она решилась рассказать спустя 13 лет. Молодую девушку жестоко изнасиловали после ночного клуба. Однако общественность винит в произошедшем мать пострадавшей. Подробности – в материале «Радио 1».
Знакомство с плохой компанией
В 2009 году, после окончания школы, мать привезла Яну в Екатеринбург, где они поселились в небольшой однокомнатной квартире. Девушка мечтала стать стюардессой, но мама была против этой идеи и отправила ее на курсы для будущих администраторов салонов красоты. На этих курсах Яна познакомилась с девушкой, которая увлекалась ночными клубами. Постепенно подруга вовлекла Яну в этот образ жизни. В то же время отношения с мамой становились все более напряженными. Однажды, не выдержав постоянных нравоучений, Яна сбежала из дома.
Юная девушка оказалась в трудной ситуации и была вынуждена ночевать у знакомых, что в конечном итоге привело к тому, что она бросила учебу.
Фото: iStock/somkku
Знакомство, которое обернулось трагедией
Во время очередной гулянки в ночном клубе Яна встретила молодого человека, который предложил ей поехать на вечеринку за городом. Для Яны это казалось шансом найти укрытие на ночь. Однако, когда они прибыли на место, она с ужасом поняла, что оказалась среди десяти незнакомцев, включая как молодых людей, так и мужчин старше тридцати.
Вскоре новый знакомый Яны покинул компанию, оставив ее с семью незнакомыми мужчинами, которые по очереди изнасиловали ее. В какой-то момент девушке удалось сбежать.
Яне удалось добраться до одного из соседских домов. В тот момент, когда хозяин отворил дверь, девушку догнали обидчики. Яна пыталась объяснить мужчине, что произошло на самом деле, но насильники убеждали его, что просто нашли девушку на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и вернул Яну обратно, попросив отвезти её в город. Девушку насильно посадили в машину и отвезли в злополучный дом. Насильники заявили Яне: «Если тебе дорога твоя и ее жизнь, лучше тебе молчать». На следующий день девушку отпустили.
Впервые о том, что произошло, девушка рассказала матери через несколько лет, но та ей не поверила.
«Мать виновата в том, что случилось. И странный мужчина, который видел испуганную женщину и здоровых мужиков, от которых она убежала, но поверил почему-то им», — недоумевают комментаторы.Читайте также:
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Анастасия Хохлова