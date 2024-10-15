На Украине 16-летний подросток жестоко избил и изнасиловал 62-летнюю пенсионерку

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Пенсионерка в возрасте 62 лет подверглась избиению и изнасилованию со стороны 16-летнего подростка на Западной Украине. Как сообщают украинские журналисты, к правоохранителям женщина обратилась сама, а злоумышленником оказался ее сосед-односельчанин.
Его уже задержали полицейские, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину при повторном допросе. Примечательно, что об изнасиловании жертва сообщила на несколько дней позже.
Доказательства собраны, подросток подозревается по соответствующим статьям. Ему грозит срок до 12 лет заключения.
Ранее сообщалось, против кого на Украине возбудили новое уголовное дело. Речь идет об одном известном в республике олигархе.
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Доказательства собраны, подросток подозревается по соответствующим статьям. Ему грозит срок до 12 лет заключения.
Ранее сообщалось, против кого на Украине возбудили новое уголовное дело. Речь идет об одном известном в республике олигархе.
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Никита Кротов