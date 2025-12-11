Мать вырезала из живота дочери ребенка, которым та забеременела от отчима

11 декабря 2025, 19:20

В США мать и отчим убили дочь, вырезав из ее живота нерожденного ребенка

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В США 22-летняя Ребекка погибла после того, как мать и отчим вырезали из ее живота нерожденного ребенка. Об этом пишет New York Post.