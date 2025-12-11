Мать вырезала из живота дочери ребенка, которым та забеременела от отчима
В США 22-летняя Ребекка погибла после того, как мать и отчим вырезали из ее живота нерожденного ребенка. Об этом пишет New York Post.
Девушку обнаружили бездыханной в лесу в штате Мичиган. Следователи выяснили, что ее оплодотворил 47-летний отчим. Помимо него, под подозрение попала 40-летняя мать Ребекки. Когда девушка была на 38-й недели беременности, пара вывезла ее в лес. Там отчим держал нож у ее горла, пока мать вырезала нерожденного ребенка. Младенца они упаковали в мусорный пакет и выбросили в бак возле дома.
Также выяснилось, что отчим много читал о кесаревом сечении и хотел извлечь малыша на глазах у жениха падчерицы. По версии следствия, мать мечтала о еще одном ребенке, но пара не могла усыновить его из-за того, что мужчина числился среди сексуальных преступников. Вскоре обоих задержали и заключили под стражу.
