Мужчина пытался достать звезду для любимой и сломал обе ноги

11 декабря 2025, 18:55

В Петербурге мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать звезду с елки для жены

Фото: istockphoto/Nestea06

В Санкт-Петербурге мужчина решил достать звезду с верхушки десятиметровой елки для своей возлюбленной, но в результате упал и серьезно травмировался. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.