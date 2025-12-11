Достижения.рф

Мужчина пытался достать звезду для любимой и сломал обе ноги

В Петербурге мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать звезду с елки для жены
В Санкт-Петербурге мужчина решил достать звезду с верхушки десятиметровой елки для своей возлюбленной, но в результате упал и серьезно травмировался. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.



Во время попытки взять украшение пострадавший получил открытый перелом левой бедренной кости и переломы лодыжек. Ему срочно провели операцию, после которой врачи выявили тромбоз поврежденной конечности и назначили необходимое лечение.

В дальнейшем ему предстоит плановая операция для восстановления костей. Сейчас состояние пациента стабильно, и медики надеются, что он сможет встретить Новый год дома с супругой.

