Мужчина пытался достать звезду для любимой и сломал обе ноги
В Санкт-Петербурге мужчина решил достать звезду с верхушки десятиметровой елки для своей возлюбленной, но в результате упал и серьезно травмировался. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.
Во время попытки взять украшение пострадавший получил открытый перелом левой бедренной кости и переломы лодыжек. Ему срочно провели операцию, после которой врачи выявили тромбоз поврежденной конечности и назначили необходимое лечение.
В дальнейшем ему предстоит плановая операция для восстановления костей. Сейчас состояние пациента стабильно, и медики надеются, что он сможет встретить Новый год дома с супругой.
