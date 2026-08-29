Мать выстрелила в лицо 11-месячному сыну, чтобы «защитить его от отца»

29 августа 2026, 15:53

В США женщина похитила 11-месячного сына и выстрелила ему в лицо

Фото: Istock/Zolnierek

Американка похитила своего 11-месячного сына и выстрелила ему в лицо. Таким образом она хотела помешать отцу мальчика получить опеку над малышом. Об этом сообщает газета The New York Post.