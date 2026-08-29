Мать выстрелила в лицо 11-месячному сыну, чтобы «защитить его от отца»
Американка похитила своего 11-месячного сына и выстрелила ему в лицо. Таким образом она хотела помешать отцу мальчика получить опеку над малышом. Об этом сообщает газета The New York Post.
36-летняя женщина вывезла ребёнка из Вайоминга в Нью-Мексико, чем нарушила судебное решение о передаче сына отцу. Полиция обнаружила мать и малыша в автофургоне. Женщина забежала внутрь и выстрелила в мальчика из 9-мм пистолета.
После этого она попыталась совершить суицид, но полицейские помешали ей. На допросе американка заявила, что убийство сына «оправдано», поскольку она хотела защитить его от отца и его родственников.
По словам женщины, отец ребёнка «никогда не хотел иметь ничего общего с малышом ни в финансовом, ни в физическом, ни в эмоциональном плане». Сама виновная призналась в содеянном. Ей грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.
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