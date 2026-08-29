Сёрфер из Москвы провёл трое суток в камере на Шри-Ланке вместе с буйным китайцем

29 августа 2026, 15:30

В аэропорту Шри-Ланки остановили москвича и обвинили его в незаконном бизнесе

Фото: Istock/Serhii Ivashchuk

Российского сёрфера задержали на Шри-Ланке и поместили в камеру с агрессивным китайцем. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.