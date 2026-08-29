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Сёрфер из Москвы провёл трое суток в камере на Шри-Ланке вместе с буйным китайцем

В аэропорту Шри-Ланки остановили москвича и обвинили его в незаконном бизнесе
Фото: Istock/Serhii Ivashchuk

Российского сёрфера задержали на Шри-Ланке и поместили в камеру с агрессивным китайцем. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



30-летний москвич Вадим путешествовал по Азии и прилетел на островное государство, чтобы заняться сёрфингом. Однако в аэропорту его остановили пограничники.

Они предъявили россиянину обвинение в ведении бизнеса на острове, не приняли его возражений и отправили в миграционную тюрьму для последующей депортации. По словам сёрфера, три дня он провёл в душном помещении вместе с китайцем, который вёл себя неадекватно и был задержан за попытки вступить в драки с окружающими.

Сосед постоянно дёргал ручку двери, требуя освобождения, а затем заблокировался в душевой кабине. После освобождения Вадим вылетел во Вьетнам. Там он обнаружил пропажу из багажа 120 долларов.

Ольга Щелокова

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