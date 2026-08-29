В Красноярске задержали пьяного водителя с наркотиками после погони со стрельбой

29 августа 2026, 15:05

Фото: Istock/Chalabala

В Красноярске инспекторы ДПС начали преследование автомобиля Mitsubishi, водитель которого не выполнил требование об остановке. Как сообщает региональное управление МВД, в ходе операции полицейские применили табельное оружие.