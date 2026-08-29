В Красноярске задержали пьяного водителя с наркотиками после погони со стрельбой
В Красноярске инспекторы ДПС начали преследование автомобиля Mitsubishi, водитель которого не выполнил требование об остановке. Как сообщает региональное управление МВД, в ходе операции полицейские применили табельное оружие.
Во время погони нарушитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, значительно превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Subaru.
Лишь после применения оружия сотрудникам удалось остановить автомобилиста. За рулём находился 37-летний мужчина с внешними признаками опьянения. Проверка на алкотестере показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — результат составил 0,96 мг/л.
Кроме того, водитель попытался избавиться от свёртка с веществом белого цвета. Полицейские изъяли его и направили на экспертизу. В отношении задержанного оформили несколько протоколов об административных правонарушениях. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.
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