Мать выжившего в авиакатастрофе в Афганистане медика из Дмитрова рассказала о сыне

Мать выжившего в катастрофе Falcon 10 дмитровчанина Игоря Сывороткина ждёт возвращения сына из Афганистана. Молодой человек попал в авиакатастрофу, когда самолёт летел из Таиланда в Москву.
«Сын был в этом самолёте в качестве медика. С ним находился ещё один медработник, они сопровождали наших туристов. Мне позвонили из медицинской компании, в которой сын работает реаниматологом, и сообщили, что он жив. За всеми пострадавшими в авиакатастрофе уже вылетела группа медиков из Москвы», – рассказала мать Игоря Светлана Сывороткина.Она добавила, что сын живёт вместе с супругой, детей у них нет.
Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. По предварительным данным, выжили врачи и пилоты. По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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Лора Луганская