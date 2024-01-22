Мать выжившего в авиакатастрофе в Афганистане медика из Дмитрова рассказала о сыне

Суд в Санкт-Петербурге назначил 8 лет колонии строгого режима Дмитрию Хамловскому (Чернышову), который полтора года назад убил свою девушку, порноактрису Анастасию Хамловскую, известную под фамилией Гришман. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.