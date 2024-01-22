Муджахид: Четверых выживших на борту Falcon 10 доставили в Кабул

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Четверых выживших в авиакатастрофе на борту бизнес-джета Falcon 10 доставили в Кабул, об этом сообщил представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид на своей странице в социальной сети X.
«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — написал Муджахид.
Он также отметил, что выжившие находятся в удовлетворительном состоянии, им уже оказали первую медицинскую помощь.
Не так давно стало известно, что ещё двоих членов экипажа, которые являются гражданами России, обнаружили мёртвыми в афганских горах.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева