Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне

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Мать заключенного в ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников, заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Хусинов Темур 1995 г.р., Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.
Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур, добавив, что её не пускают на территорию колонии. Мать заключенного рассказала, что до выхода ему остается два месяца. Помимо этого, она подтвердила, что он действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана.
Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Спецназ осуществил операцию по штурму колонии. Силовики за пол часа нейтрализовали террористов и освободить заложников.
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«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?», — сказала она.
Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур, добавив, что её не пускают на территорию колонии. Мать заключенного рассказала, что до выхода ему остается два месяца. Помимо этого, она подтвердила, что он действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана.
Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Спецназ осуществил операцию по штурму колонии. Силовики за пол часа нейтрализовали террористов и освободить заложников.
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Дарья Осипова