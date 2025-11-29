Мать врала о смерти сына из-за денег в Сочи
Полиция нашла лгавшую о смерти сына для сбора денег сочинку
Жительница Сочи обманула людей, заявив о смерти своего 12-летнего сына, чтобы получить материальную помощь.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сотрудники полиции, посетившие женщину по адресу проживания, выяснили, что ребенок жив.
«Горе-мать сообщила о смерти сына ради денег. Проводится проверка. В Сочи в мессенджерах распространяется информация, где 50-летняя местная жительница сообщает о якобы смерти своего 12-летнего сына и просит материальной помощи», — добавили в ведомстве.
На фигурантку составили административный протокол по статье о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.