Мать врала о смерти сына из-за денег в Сочи

29 ноября 2025, 18:10

Полиция нашла лгавшую о смерти сына для сбора денег сочинку

Фото: istockphoto/Chalabala

Жительница Сочи обманула людей, заявив о смерти своего 12-летнего сына, чтобы получить материальную помощь.





Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сотрудники полиции, посетившие женщину по адресу проживания, выяснили, что ребенок жив.





«Горе-мать сообщила о смерти сына ради денег. Проводится проверка. В Сочи в мессенджерах распространяется информация, где 50-летняя местная жительница сообщает о якобы смерти своего 12-летнего сына и просит материальной помощи», — добавили в ведомстве.