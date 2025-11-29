Российского бизнемена разыскивают из-за подрыва своего брата
Сочинские правоохранительные органы объявили в розыск 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна по подозрению в убийстве собственного брата.
Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. Инцидент, как утверждают местные жители, произошел после свадебного застолья. Во время праздника Чакрян сильно поссорился с одним из гостей.
После ссоры он отправился домой за оружием, чтобы разрешить конфликт с обидчиком, но не успел вернуться. На обратном пути его автомобиль остановил брат.
Увидев в руках Чакряна гранату, родственник попытался ее вырвать, в результате чего снаряд взорвался. Мужчина скончался на месте.
Сейчас полицейские активно разыскивают Чакряна за совершение особо тяжкого преступления. В 2000-х годах бизнесмен уже имел административные наказания за нарушение правил перевозки оружия и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, его подозревали в изнасиловании. Теперь ему грозят еще более серьезные последствия.
