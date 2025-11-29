Российского бизнемена разыскивают из-за подрыва своего брата

29 ноября 2025, 17:16

Mash: Бизнесмена из Сочи Чакряна подозревают в подрыве своего брата гранатой

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Сочинские правоохранительные органы объявили в розыск 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна по подозрению в убийстве собственного брата.