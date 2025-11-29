Мужчина ходил с зажигалкой в желудке в течение 35 лет

29 ноября 2025, 17:35

Need To Know: Китаец 35 лет жил с пластиковой зажигалкой в желудке

Фото: istockphoto/faustasyan

В Китае врачи успешно извлекли из желудка пациента пластиковую зажигалку, которая находилась там около 35 лет. Об этом сообщает Need To Know.