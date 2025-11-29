Мужчина ходил с зажигалкой в желудке в течение 35 лет
В Китае врачи успешно извлекли из желудка пациента пластиковую зажигалку, которая находилась там около 35 лет. Об этом сообщает Need To Know.
Житель города Чэнду, в провинции Сычуань, обратился в больницу в октябре с жалобами на постоянные боли и вздутие живота. Во время гастроскопии доктор обнаружил черный прямоугольный предмет в его желудке.
Пациент вспомнил, что это произошло во время вечеринки в 1991 или 1992 году, когда он на спор проглотил зажигалку, предложенную другом. Несмотря на длительное время нахождения инородного тела, мужчина не испытывал серьезных проблем со здоровьем, кроме редких болей в животе, которые удавалось снять лекарствами.
Он даже не подозревал, что зажигалка все это время оставалась в его организме, полагая, что она должна была раствориться.
Врачи сначала пытались извлечь ее с помощью пинцета, но кользкая поверхность мешала. В итоге медики оригинально решили задачу. Они надели на зажигалку презерватив и аккуратно вытащили. Процедура заняла около 20 минут.
Хирурги отметили, что пациенту повезло: зажигалка осталась целой, и если бы газ из нее контактировал с желудочным соком, это могло привести к перфорации органа.
Читайте также: