Неизвестный стрелял в центре Москвы: двое в больнице
В центре Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, все произошло вчера ночью, 28 ноября, в Хохловском переулке. Там три человека вступили в конфликт, в ходе которого один из них применил светошумовое оружие, а затем скрылся.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, за ними наблюдают врачи. Подробностей об их состоянии пока нет. Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего, а также разыскивает нападавшего.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета и травмировал несколько человек.
