Неизвестный стрелял в центре Москвы: двое в больнице

29 ноября 2025, 17:07

Два человека пострадали от светошумового оружия в центре Москвы

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центре Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД в своем канале в мессенджере Max.