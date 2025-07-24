Напуганные пассажирки разбившегося Ан-24 сняли его на видео перед полетом
Молодые пассажирки Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были обеспокоены состоянием самолета, засняв его на видео перед полетом. Кадрами поделился телеграм-канал SHOT.
По их словам, воздушное судно выглядело очень старым. На одной из записей можно увидеть дым или пар возле багажной полки в салоне самолета.
Девушки оказались в числе тех, кто покинул борт после приземления в Благовещенске. Оставшиеся 43 человека полетели до конечной точки маршрута, где вскоре погибли.
Напомним, воздушное судно разбилось в этот четверг, 24 июля. Его обломки обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся в этот момент на борту, не выжил.
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