Мать ввела ребенку смертельную дозу препарата от тромбоза, чтобы он не плакал
В Улан‑Удэ двухмесячный мальчик скончался после того, как мать ввела ему смертельную дозу препарата от тромбоза, сообщает Babr Mash со ссылкой на Следственный комитет.
По данным ведомства, в ночь на 9 октября прошлого года женщина, разозлившись из‑за сильного плача ребёнка, ударила его по лицу, затем сделала несколько уколов — ребёнок умер.
Попытка скрыться у знакомого не удалась: женщину задержали. Она пыталась объяснить поступок послеродовой депрессией и аффектом, однако экспертиза установила, что её действия были сознательными.
Расследование продолжается.
