Мать ввела ребенку смертельную дозу препарата от тромбоза, чтобы он не плакал

13 августа 2025, 11:32

Мать в Улан-Удэ ввела 2-х месячному малышу смертельную дозу лекарства

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Улан‑Удэ двухмесячный мальчик скончался после того, как мать ввела ему смертельную дозу препарата от тромбоза, сообщает Babr Mash со ссылкой на Следственный комитет.