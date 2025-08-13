Достижения.рф

Мать ввела ребенку смертельную дозу препарата от тромбоза, чтобы он не плакал

Мать в Улан-Удэ ввела 2-х месячному малышу смертельную дозу лекарства
Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Улан‑Удэ двухмесячный мальчик скончался после того, как мать ввела ему смертельную дозу препарата от тромбоза, сообщает Babr Mash со ссылкой на Следственный комитет.



По данным ведомства, в ночь на 9 октября прошлого года женщина, разозлившись из‑за сильного плача ребёнка, ударила его по лицу, затем сделала несколько уколов — ребёнок умер.

Попытка скрыться у знакомого не удалась: женщину задержали. Она пыталась объяснить поступок послеродовой депрессией и аффектом, однако экспертиза установила, что её действия были сознательными.

Расследование продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0