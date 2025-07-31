Психически больная квартирантка напала на блокадницу Ленинграда с ножом
85-летняя жительница блокадного Ленинграда на 5-й Советской попала в опасную ситуацию после ссоры с 52-летней квартиранткой. Женщина напала на пенсионерку с кулаками и ножом, но та смогла скрыться и попросить помощи.
В результате нападения у пожилой женщины обнаружены многочисленные порезы и травмы. Квартирантка, ранее судимая за убийство и проходившая лечение в психиатрическом стационаре, попыталась сбежать с места происшествия, упав с окна 2 этажа и получив серьезные травмы, пишут 78.Новости.
Напомним, неизвестный напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленобласти.
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