Психически больная квартирантка напала на блокадницу Ленинграда с ножом

31 июля 2025, 10:24

Фото: iStock/PIKSEL

85-летняя жительница блокадного Ленинграда на 5-й Советской попала в опасную ситуацию после ссоры с 52-летней квартиранткой. Женщина напала на пенсионерку с кулаками и ножом, но та смогла скрыться и попросить помощи.