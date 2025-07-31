В Татарстане отец 15 лет насиловал своих пятерых детей
В Татарстане отец более 10 лет насиловал своих пятерых детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Отмечается, что 45-летний местный житель в течение 15 лет насиловал четверых родных дочерей и одного сына. На момент совершения первого преступления детям было от шести до 15 лет.
О насилии стало известно совершенно случайно. Когда одна из дочерей выросла и вышла замуж, она проговорилась мужу о том, что было в детстве. Тот рассказал о произошедшем своему другу, который женат на другой дочери из этой семьи. Девушка подтвердила факт преступления.
После разговора парни отправились к отцу своих жён, и тот во всём сознался.
В настоящее время Верховным судом Татарстана рассматривается возбуждение уголовного дела.
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