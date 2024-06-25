Мать зарубила топором трехлетнюю дочь в Красноярском крае — фото

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Топором трехлетнюю дочь зарубила мать в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что злоумышленница чуть не зарезала и своего восьмилетнего ребенка. Известно, что женщина подозревала супруга в измене.
Так, 34-летняя Юлия А. думала, что ее муж «пошел налево» и собрался оставить ее с тремя детьми. Когда мужчина ушел, женщину «переклинило». Она несколько раз ударила топором трехлетнюю девочку, которая погибла. Затем Юлия, взяв нож, напала на старшую дочь, полоснув ее по горлу. До еще одной девочки у женщины руки не дошли. Злоумышленница позвонила подруге и призналась в расправе. Сейчас ее допрашивают, однако ее рассказ путанный. Возможно, она в шоке. Следователи выясняют, что на самом деле стало причиной такой безумной жестокости. Предварительно, женщина не страдает психическими расстройствами.
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Никита Кротов