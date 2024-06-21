Убила детей и сожгла дом: задержана украинка, разгромившая могилы солдат всу

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В Киеве задержали женщину, осквернившую могилы украинских военных. Ранее она убила двух своих детей и подожгла дом, сообщает Политика Страны в своем Телеграм-канале.
Осквернительницей могил оказалась 60-летняя уроженка Винницкой области Раиса Тартачная. Ранее она уже была на принудительном лечении в психиатрической больнице Днепра, куда ее поместили после убийства двух своих детей и поджога дома. Ее задержали на территории Александровской больницы, где она жила под открытым небом на импровизированной свалке, которую сама и устроила.
Наиболее вероятно, что женщину вновь отправят на психиатрическое лечение, а не поместят в СИЗО, пишет источник.
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