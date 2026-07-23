Мать заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца
Суд штата Оклахома, США, признал Шери Уокер виновной в том, что она заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца Дастина Уокера. Об этом сообщает издание People.
Расследование началось прошлым летом, когда властям стало известно о рождении ребенка в результате изнасилования. При этом девочка не посещала врачей, а роды прошли в домашних условиях без медицинской помощи.
Прокуратура установила, что Шери знала о том, что ее муж насиловал дочь, но не пыталась защитить ее. Более того, когда девочка забеременела, мать заставила ее рожать. В ходе следствия также выяснилось, что о происходящем в семье знала и бабушка жертвы.
Дастина уже приговорили к пожизненному заключению. Присяжные рекомендовали назначить аналогичное наказание и его жене, приговор ей вынесут позднее.
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