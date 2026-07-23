Мать заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца

23 июля 2026, 10:56

В США осудят мать, заставившую 11-летнюю дочь родить от отца

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Суд штата Оклахома, США, признал Шери Уокер виновной в том, что она заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца Дастина Уокера. Об этом сообщает издание People.