Турист захотел сфотографировать горную реку в Турции и погиб на глазах у брата

23 июля 2026, 10:03

DHA: турист из Саудовской Аравии упал в реку и погиб на глазах у брата в Турции

Фото: iStock/ArisSu

Турист из Саудовской Аравии упал в горную реку и погиб на глазах у брата в Турции. Об этом сообщает издание DHA.