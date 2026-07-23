Турист захотел сфотографировать горную реку в Турции и погиб на глазах у брата
Турист из Саудовской Аравии упал в горную реку и погиб на глазах у брата в Турции. Об этом сообщает издание DHA.
Трагедия произошла в районе Демиркапы округа Чайкара на северо-востоке страны. Уточняется, что 39-летний Абдулазиз Альхарби хотел сфотографировать реку, но оступился и упал в воду. Его брат Омар Альхарби прыгнул за ним, чтобы спасти, однако в итоге их обоих унесло течением.
Находившиеся поблизости люди вытащили Омара из воды. Прибывшие на место медики оценили его состояние как удовлетворительное. Однако помочь Абдулазизу не удалось — врачи констатировали его смерть.
Ранее сообщалось, что туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне люксовой виллы в Таиланде.
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