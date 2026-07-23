На Алтае заключенный опрокинул на работника колонии горячую еду и получил срок
В Алтайском крае суд вынес новый приговор осужденному после конфликта в штрафном изоляторе. Мужчина вылил горячую пищу на сотрудника УФСИН. Об этом сообщает «В курсе 22».
По данным региональной прокуратуры, медики признали травму легким вредом здоровью. Инцидент произошел в помещении ШИЗО во время отбывания наказания. Фигуранта привлекли по части 3 статьи 321 УК РФ — за дезорганизацию работы учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Он настаивал, что его поступок не мог привести к таким последствиям, и просил оправдать его. Суд не согласился с этой позицией и назначил мужчине пять лет шесть месяцев лишения свободы. Новый срок он проведет в колонии особого режима.
Это один из наиболее строгих видов исправительных учреждений в России. Как правило, туда направляют мужчин, признанных особо опасными рецидивистами, а также осужденных к пожизненному лишению свободы. Условия содержания здесь жестче, чем в колониях общего и строгого режима: больше ограничений на передвижение, свидания, телефонные разговоры, посылки и покупки.
Осужденные обычно проживают в запираемых помещениях или камерах, а их распорядок подробно регламентирован. В зависимости от поведения и срока пребывания они могут находиться в обычных, облегченных или строгих условиях содержания. При этом заключенные сохраняют предусмотренные законом права — на медицинскую помощь, обращения к адвокату и госорганам, получение образования, труд при наличии возможности и поддержание связи с близкими в установленных пределах.
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