На Алтае заключенный опрокинул на работника колонии горячую еду и получил срок

23 июля 2026, 10:02

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В Алтайском крае суд вынес новый приговор осужденному после конфликта в штрафном изоляторе. Мужчина вылил горячую пищу на сотрудника УФСИН. Об этом сообщает «В курсе 22».