Мать заставляла пятилетнюю дочь сниматься в видео для взрослых
Жительнице США предъявили серию тяжких обвинений, связанных с созданием контента для взрослых с ее пятилетней дочерью. Об этом сообщает издание Daily Star.
По версии следствия, 41-летняя Элизабет Крикмор из штата Индиана снимала откровенные видео с дочерью, чтобы привлечь подписчиков. Поводом для проверки стал сигнал в Департамент по делам детей.
Следователи обнаружили переписку, в которой один из подписчиков просил женщину прислать ему ролик с участием девочки. Правоохранители нашли четыре подобных файла при изучении аккаунтов. На момент их создания ребенку было около шести лет.
Крикмор инкриминируют восемь эпизодов — четыре по факту эксплуатации ребенка при производстве материалов для взрослых и столько же за хранение запрещенных файлов. Сейчас она находится в розыске.
Если американку признают виновной по всем пунктам, ей грозит до 72 лет тюрьмы. Ее муж утверждает, что не имеет отношения к преступлению.
