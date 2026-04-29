В Москве подросток отдал аферистам 8 миллионов
Аферисты запугали 15-летнего москвича уголовной ответственностью для его семьи и выманили у него 8 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Подростку позвонили лжесотрудники госорганов. Злоумышленники заявили, что от имени родных идут преступные действия. После этого собеседники потребовали срочно «спасти» близких. Школьник по их просьбе оставил ключ от квартиры на лестничной клетке. Затем юноша вывел семью из дома и согласился на «обыск» ради декларации ценностей. В пустое жилье вошел сообщник. Мужчина вскрыл сейф специальным инструментом, забрал более 8 миллионов рублей и передал сумму кураторам.
Силовики задержали 20-летнего жителя ХМАО. По версии следствия, он действовал по указанию дистанционных кураторов. Правоохранители возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу.
