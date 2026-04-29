В Шереметьево у иностранца изъяли 930 шкур хорька на 1,2 млн рублей

29 апреля 2026, 10:10

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже у 52-летнего иностранца, вылетавшего в Китай, 930 шкур хорька. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.