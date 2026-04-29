В Шереметьево у иностранца изъяли 930 шкур хорька на 1,2 млн рублей
В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже у 52-летнего иностранца, вылетавшего в Китай, 930 шкур хорька. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
При помощи рентген-машины инспекторы выявили в двух чемоданах шкуры различных цветов и размеров. Мужчина пояснил, что приобрел товар на одном из московских рынков для перепродажи в Китае.
Экспертиза подтвердила, что изъятое — выделанные шкуры хорька семейства куньих. Их общая стоимость составила около 1,2 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров). Нарушителю грозит до пяти лет колонии либо штраф до миллиона рублей.
