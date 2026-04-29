Пропавшую после прогулки на Кубани 11-летнюю девочку нашли погибшей
В Краснодарском крае нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 24 апреля после прогулки с подругами в Темрюкском районе. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе во «ВКонтакте».
Ребенка нашли погибшим 28 апреля. Поиски продолжались четыре дня в круглосуточном режиме. В них участвовали около 700 человек, в том числе добровольцы, казаки и местные жители.
Спасатели выразили соболезнования родным и близким погибшей. Причины и обстоятельства смерти ребенка не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области почти неделю ищут 69-летнего Вячеслава, пропавшего 20 апреля после рыбалки у реки Териберки. Через несколько часов мужчина перестал отвечать на звонки родных.
