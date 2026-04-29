Достижения.рф

Пропавшую после прогулки на Кубани 11-летнюю девочку нашли погибшей

Фото: iStock/blinow61

В Краснодарском крае нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 24 апреля после прогулки с подругами в Темрюкском районе. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе во «ВКонтакте».



Ребенка нашли погибшим 28 апреля. Поиски продолжались четыре дня в круглосуточном режиме. В них участвовали около 700 человек, в том числе добровольцы, казаки и местные жители.

Спасатели выразили соболезнования родным и близким погибшей. Причины и обстоятельства смерти ребенка не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области почти неделю ищут 69-летнего Вячеслава, пропавшего 20 апреля после рыбалки у реки Териберки. Через несколько часов мужчина перестал отвечать на звонки родных.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0