Мать засунула 17-месячного сына в морозилку на две недели

В американском штате Аризона 31-летнюю многодетную мать арестовали после обнаружения тела ее 17-месячного сына в гостиничном номере. Об этом сообщает The People.



Ребенка нашли мертвым в одном из отелей в городе Флагстафф. По версии следствия, труп около двух недель хранился в холодильнике.

Полиция прибыла утром 17 мая после звонка самой женщины — она заявила диспетчеру, что убила сына, и положила трубку. В номере также оставались двое других детей в возрасте девяти и семи лет, они не пострадали.

Родительница рассказала, что в конце апреля она разозлилась из-за плача ребенка и кинула его в кроватку. Позже его состояние ухудшилось, но за медицинской помощью мать не обратилась. Она утверждает, что обнаружила сына без признаков жизни и предположила, что он мог задохнуться.

Женщину обвинили в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми и сокрытии тела.

