Молодой врач умер на похоронах знакомого, когда нес его гроб

Sohu: В Китае молодой врач умер, пока нес гроб знакомого на похоронах
Трагический инцидент произошёл 15 мая в уезде Вэйнин китайской провинции Гуйчжоу. Молодой врач скоропостижно скончался во время траурной церемонии, сообщает Sohu.
Погибший, 30-летний Ван, работал в местной больнице. Он приехал проводить в последний путь пожилого жителя деревни и в составе процессии нёс гроб. Внезапно у мужчины остановилось сердце, он упал и скончался на месте.
«Он упал, и спасти его уже не смогли. Смерть наступила мгновенно», — цитирует издание очевидца.
Коллеги и пациенты отзываются о Ване как о добром и отзывчивом человеке, который с детства мечтал стать врачом и никогда не отказывал в помощи. У него осталась супруга. По словам родственников, пара была вместе более десяти лет и незадолго до трагедии сыграла свадьбу.