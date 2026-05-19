Молодой врач умер на похоронах знакомого, когда нес его гроб

19 мая 2026, 13:34

Sohu: В Китае молодой врач умер, пока нес гроб знакомого на похоронах

Трагический инцидент произошёл 15 мая в уезде Вэйнин китайской провинции Гуйчжоу. Молодой врач скоропостижно скончался во время траурной церемонии, сообщает Sohu.





Погибший, 30-летний Ван, работал в местной больнице. Он приехал проводить в последний путь пожилого жителя деревни и в составе процессии нёс гроб. Внезапно у мужчины остановилось сердце, он упал и скончался на месте.





«Он упал, и спасти его уже не смогли. Смерть наступила мгновенно», — цитирует издание очевидца.



