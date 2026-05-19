Мужчина перевозил 90 кг кокаина в белье Ким Кардашьян и получил больше 13 лет

В Великобритании водителя грузовика приговорили к более чем 13 годам тюрьмы за попытку перевезти около 90 килограммов кокаина вместе с партией нижнего белья бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims. Об этом сообщило национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).





40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель получил 13 с половиной лет лишения свободы в Королевском суде Челмсфорда. Стоимость изъятого наркотика оценивается более чем в семь миллионов фунтов стерлингов (около 9,4 миллиона долларов).



Шофера задержали 5 сентября прошлого года в порту Харвич (графство Эссекс) после прибытия на пароме из Нидерландов. Пограничники обнаружили 90 упаковок с кокаином (по одному килограмму каждая) при рентгеновском досмотре грузовика. Наркотики были спрятанными в специально оборудованном тайнике внутри задней двери транспортного средства.



По данным следствия, поставщик белья не имел отношения к попытке контрабанды. Кокаин был заложен в тайник сообщниками Конкеля во время 16-минутной остановки по пути в Британию. Сам водитель признал вину и заявил, что согласился на перевозку наркотиков за вознаграждение в размере 4,5 тысячи евро (около 5,2 тысячи долларов).



