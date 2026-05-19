Два британских истребителя F-35 застряли на Азорских островах из-за поломки
Два новейших истребителя F-35 королевских ВВС застряли на острове в Атлантическом океане во время первого полета в Великобританию. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
Самолеты стоимостью 88 миллионов фунтов стерлингов каждый изготовила американская компания Lockheed Martin в Техасе. Технические неполадки возникли во время перелета из США. Истребители совершили вынужденную посадку в международном аэропорту Лажис на острове Терсейра, входящем в состав Азорских островов. Причина поломки не называется.
По данным издания, самолеты оставили там на два месяца. На текущий момент они все еще находятся в собственности производителя. Контракт предусматривает поставку 48 таких истребителей.
