Мать засунула ее голову в ведро, зарезала и легла умирать рядом: что известно об убийстве девочки в Башкирии

Фото: istock/tanawit sabprasan
Семь лет назад Аскинский район Башкирии потрясло страшное событие, которое по сей день не дает покоя местным жителям. Молодая мать зарезала в бане 2-летнюю дочь, а после легла умирать рядом с ее телом.
О подробностях ужасной трагедии и чем завершилась история — в материале «Радио 1».
Фото: istock/Kaan Sezer
По данным издания, в доме, где произошла трагедия, женщина жила с матерью, отчимом, братом-школьником и своей дочкой. Безработица и постоянное сидение на шее матери угнетало ее — декретных пособий не получала, а выйти на работу не могла, потому что некому было оставить ребенка.
Родственники говорят, что масла в огонь подливала и мать, которое то и дело винила и упрекала Ирину, что та не работает.
После того, как уголовное дело об убийстве двухлетней девочки отправили в республиканский следственный комитет, у сотрудников сразу возникли сомнения в психическом здоровье Ирины. Девушке назначили психиатрическую экспертизу, поместив ее на время расследования в СИЗО.
В конечном итоге судебные врачи диагностировали у Ирины тяжелое психическое расстройство. Убийцу собственной двухлетней дочери пожизненно поместили в психиатрическую клинику.
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Легла умирать рядом с теломВсе произошло в апреле, когда однажды вечером женщина отправилась с дочерью якобы на прогулку. Однако, одев девочку, она направилась не на улицу, а в холодную баню во дворе.
«Закрывшись в помещении личного подсобного хозяйства, мать опустила голову двухлетней дочери в ведро с водой и ударила ребенка ножом в живот. Затем она положила тело девочки в бочку, отнесла на чердак и легла рядом с ней», — цитируют заявление республиканского Следкома в «КП-Уфа».На утро прибывшие правоохранители обнаружили девушку без сознания на чердаке. Мать-убийца попала в реанимацию с сильными обморожениями.
Бросил сожительИрина (имя изменено), 26-летняя жительница района, за два года до случившегося родила дочь — вне брака, от сожителя. До беременности она работала в Уфе, где и познакомилась с будущим отцом девочки. Однако семейная внебрачная жизнь вскоре пошла под откос — Ирина осталась одна с ребенком.
Фото: istock/Kaan Sezer
По данным издания, в доме, где произошла трагедия, женщина жила с матерью, отчимом, братом-школьником и своей дочкой. Безработица и постоянное сидение на шее матери угнетало ее — декретных пособий не получала, а выйти на работу не могла, потому что некому было оставить ребенка.
Родственники говорят, что масла в огонь подливала и мать, которое то и дело винила и упрекала Ирину, что та не работает.
«Я узнала об этом из интернета. Просто не могу поверить, что такое могло произойти. Она очень любила свою дочь», – приводят в «КП-Уфа» слова родственницы Ирины.Правоохранители, в свою очередь, отмечали, что для них случившееся тоже стало большой неожиданностью — семья считалась благополучной и на учете в полиции не состояла.
ПожизненноеФото: istock/Akarawut Lohacharoenvanich
После того, как уголовное дело об убийстве двухлетней девочки отправили в республиканский следственный комитет, у сотрудников сразу возникли сомнения в психическом здоровье Ирины. Девушке назначили психиатрическую экспертизу, поместив ее на время расследования в СИЗО.
В конечном итоге судебные врачи диагностировали у Ирины тяжелое психическое расстройство. Убийцу собственной двухлетней дочери пожизненно поместили в психиатрическую клинику.
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Данил Пономарев