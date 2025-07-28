Матери из Дагестана вынесли приговор за попытку продать ребенка за полмиллиона
К трем годам колонии общего режима приговорили мать в Дагестане, которая попыталась продать своего ребенка за полмиллиона рублей.
Как передает Telegram-канал Mash Gor, роженицу выписали в январе, тогда же она передала новорожденного чужой женщине. Подсудимая отправится отбывать наказание, когда ее старший ребенок достигнет 14-летия.
О том, что фигурантку подозревают в продаже младенца, сообщалось в середине апреля. Уточнялось, что злоумышленница родила ребенка 26 декабря. Получив малыша, 40-летняя женщина пошла оформлять необходимые документы, но специалисты, заподозрив неладное, обратились к полицейским.
Обе фигурантки признались в содеянном.
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