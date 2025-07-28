Матери из Дагестана вынесли приговор за попытку продать ребенка за полмиллиона

28 июля 2025, 18:12

Матери из Дагестана дали три года за попытку продать ребенка за полмиллиона

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К трем годам колонии общего режима приговорили мать в Дагестане, которая попыталась продать своего ребенка за полмиллиона рублей.