Матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно

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Матери пострадавшего от изнасилования ребёнка из Кемеровской области грозит тюрьма за распространение детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующая ситуацию произошла в городе Мариинск Кемеровской области. Местная жительница узнала, что её 11-летнего сына изнасиловал 13-летний подросток.
Спустя некоторое время в руки к матери попал видеоролик, на котором было запечатлено всё произошедшее. Этими кадрами она поделилась со своей подругой.
Однако позже, экспертиза, проведённая правоохранительными органами, показала незаконность контента, изображённого на кадрах. Теперь женщине грозит до 10 лет колонии за изготовление и распространение детского порно.
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Спустя некоторое время в руки к матери попал видеоролик, на котором было запечатлено всё произошедшее. Этими кадрами она поделилась со своей подругой.
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Евгения Парфентьева