Матери, закопавшей младенца в сугроб на Урале, предъявили обвинение

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Жительнице Свердловской области, которая закопала новорождённого в сугроб у бани, предъявили обвинения, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, потрясшая интернет-пространство история произошла 20 декабря 2023 года. Жительница Свердловской области приехала на дачный участок своего свёкра, который располагается в посёлке Свободный. Она родила в бане сына, а когда под утро её обнаружил хозяин дачи и побежал за помощью, мать закопала своего ребёнка в сугроб и скрылась. К счастью, свёкр вовремя обнаружил младенца и, благодаря помощи врачей, его удалось спасти.
При этом, отмечается, что следователи продолжают устанавливать детали этого преступления.
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«Жительнице посёлка Свободный предъявлено обвинение в покушении на убийство её новорождённого ребёнка», — сообщили в региональном СК.
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Евгения Парфентьева