В Москве женщина с тремя детьми разместили мебель и вещи в подъезде

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы
В Москве женщина с тремя детьми разместили в подъезде мебель и вещи, съехав из квартиры. В настоящее время столичная прокуратура осуществляет проверку, пишет ТАСС.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На контроле прокуратуры также восстановление нарушенных жилищных прав.
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