Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи

Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которая распространилась в Сети. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.