Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи

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Матрос с нефтяного танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о крушении судна в Керченском проливе.
Экипаж корабля поднял тревогу после утреннего обхода, в 08:30. В этот момент моряк обнаружил, что конструкция танкера повреждена штормовыми волнами. Тогда все члены экипажа собрались в рубке, надели спасательные жилеты и стали ждать спасательное судно, сообщил Марченко в беседе с «Известиями».
По словам матроса, после прибытия спасательного буксира «Меркурий» долгое время не удавалось никого эвакуировать, поскольку судно не могло подойти к корме. В результате членов экипажа вытащили из тонущего корабля только с помощью вертолёта.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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По словам матроса, после прибытия спасательного буксира «Меркурий» долгое время не удавалось никого эвакуировать, поскольку судно не могло подойти к корме. В результате членов экипажа вытащили из тонущего корабля только с помощью вертолёта.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Анастасия Чинкова