Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализировали в городскую больницу Анапы, часть из них — в тяжелом состоянии, проинформировало агентство РИА Новости.
«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — обратил внимание помощник министра здравоохранения России.
Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывают всю нужную медицинскую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Накануне в Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.
На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа говорит, что все находящиеся на борту уже надели спасательные жилеты, но у них нет возможности спустить водоводы.
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