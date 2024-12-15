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Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии

Фото: iStock/ Alexey Bakharev

Фото: iStock/ Alexey Bakharev

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализировали в городскую больницу Анапы, часть из них — в тяжелом состоянии, проинформировало агентство РИА Новости.
«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — обратил внимание помощник министра здравоохранения России.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывают всю нужную медицинскую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.



Накануне в Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа говорит, что все находящиеся на борту уже надели спасательные жилеты, но у них нет возможности спустить водоводы.


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#минздрав рф
Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров
15 декабря 2024, 18:42

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле крушения танкеров в Чёрном море. По одной из версий экипажи судов допустили ошибки в навигации из-за непогоды.
В официальном телеграм-канале ведомства указано, что председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования двух ранее возбуждённых уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.

Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.

По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.

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#крым
#михаил мишустин
#министр
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#уголовное дело
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Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/pelucco

В Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Их в своём Telegram-канале представили «Известия».
На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа ответил, что все находящиеся на борту уже одели спасательные жилеты, однако спустить водоводы возможности нет.

Сотрудник Центра Службы управления подчеркнул, что спасательный буксир «Меркурий» уже приближается к танкеру «Волгонефть 212».

Ранее сообщалось, что танкер подал первый сигнал SOS около девяти утра в воскресенье. Сигнал поступил спустя час после крушения. Позже второй сигнал был подан с борта танкера «Волгонефть 239».

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#керчь
#корабль
#крушение
#спасение
#нефть
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Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань
15 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/ IgorSPb

Второй повреждённый танкер, «Волгонефть 239», после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега возле порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Пресс-служба МЧС обратила внимание, что связь с экипажем поддерживается. На данный момент на борту пребывают 14 человек.

«Планируется эвакуация», — подчеркнули в министерстве.

Накануне в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. В воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые суммарно перевозили восемь тонн мазута. На борту кораблей находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, которые повредили судна.

Стало известно, что с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек скончался.

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#служба
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Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить
15 декабря 2024, 17:43

Фото: iStock/ Dikuch

После крушения в Керченском проливе капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Телеграм-канал Baza.
Спасатели смогли спасти весь экипаж судна, состоявший из 13 человек — 11 из них на данный момент пребывают в больнице Анапы с обморожением.

Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.

Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.

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#нефть
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Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий крушения танкеров
15 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/phaisarn2517

По поручению президента РФ Владимира Путина, создана рабочая группа для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Её создал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее состав вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.

В настоящее время спасательная операция ещё продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде. Одной из причин крушения танкеров специалисты называют то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Судьба четверых моряков, находившихся в трюме одного из кораблей, пока остаётся неизвестной.

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#операция
#мчс
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#крушение
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Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров
Доцент Лучак: разлив нефти из-за крушения танкеров в Керчи угрожает животным
15 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/ufokim

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу после разлива нефти с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива нефтепродуктов. Ожидается, что на пляжах появится нефтяная плёнка, а экосистеме будет нанесён сильный урон.

Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.

При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.

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#крым
#керчь
#крушение
#корабль
#нефть
#животные
#опасность
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Мать-изверг девять лет измывалась над четырьмя детьми
15 декабря 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Motortion

Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении долгого времени истязала четверых своих детей. Это происходило с 2015 по нынешний 2024 год.
Женщина никак не заботилась о развитии детей и полностью отстранилась от их воспитания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Будучи недовольной их поведением, систематически унижала и избивала их за самые незначительные проступки. Следы своих преступлений она пыталась скрыть с помощью иголки с ниткой: вместо посещения врача зашивала увечья самостоятельно.

Об издевательствах стало известно, когда пьяная женщина подожгла дом. Дети смогли выбраться через окно, после чего спасатели доставили их в реабилитационный центр. Против женщины возбуждено уголовное дело «Истязание несовершеннолетних, совершенное с особой жестокостью», ее ждет тюремное заключение до семи лет.

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#женщины
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Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море
Моряк Глушак: танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы зимой и в море
15 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/MihailDechev

Нефтеналивные танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы в зимнее время, также они должны ходить по рекам, а не морям. Об этом сообщил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, перевозившие в общей сложности восемь тысяч тонн мазута. В результате повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов. Один член экипажа из 29-ти погиб, остальных эвакуируют.

На борту кораблей могли отсутствовать гидрокостюмы, предположил Глушак в интервью «Известиям».

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#керчь
#чёрное море
#корабль
#крушение
#нефть
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Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна
15 декабря 2024, 16:25

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Спасатели пока не смогли найти четверых моряков, остававшихся в трюме в момент крушения в Керченском проливе. Корабли «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения во время шторма в Чёрном море.
В черноморских экстренных службах информационному агентству «Интерфакс» рассказали, что в момент катастрофы пропавшие члены экипажа находились в трюме либо в машинном отделении. Уже спасённые члены команды корабля выдвигают более пессимистичную версию. Они считают, что их товарищи погибли в тот момент, когда штормовые волны практически разрубили судно пополам.

В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.

Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.

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#операция
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#корабль
#чёрное море
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