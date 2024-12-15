Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров

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Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу после разлива нефти с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива нефтепродуктов. Ожидается, что на пляжах появится нефтяная плёнка, а экосистеме будет нанесён сильный урон.
Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.
При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.
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Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.
При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.
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Анастасия Чинкова