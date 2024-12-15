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Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров

Доцент Лучак: разлив нефти из-за крушения танкеров в Керчи угрожает животным
Фото: iStock/ufokim

Фото: iStock/ufokim

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу после разлива нефти с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива нефтепродуктов. Ожидается, что на пляжах появится нефтяная плёнка, а экосистеме будет нанесён сильный урон.

Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.



При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.

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#керчь
#крушение
#корабль
#нефть
#животные
#опасность
Мать-изверг девять лет измывалась над четырьмя детьми
15 декабря 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Motortion

Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении долгого времени истязала четверых своих детей. Это происходило с 2015 по нынешний 2024 год.
Женщина никак не заботилась о развитии детей и полностью отстранилась от их воспитания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Будучи недовольной их поведением, систематически унижала и избивала их за самые незначительные проступки. Следы своих преступлений она пыталась скрыть с помощью иголки с ниткой: вместо посещения врача зашивала увечья самостоятельно.

Об издевательствах стало известно, когда пьяная женщина подожгла дом. Дети смогли выбраться через окно, после чего спасатели доставили их в реабилитационный центр. Против женщины возбуждено уголовное дело «Истязание несовершеннолетних, совершенное с особой жестокостью», ее ждет тюремное заключение до семи лет.

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Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море
Моряк Глушак: танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы зимой и в море
15 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/MihailDechev

Нефтеналивные танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы в зимнее время, также они должны ходить по рекам, а не морям. Об этом сообщил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, перевозившие в общей сложности восемь тонн мазута. В результате повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов. Один член экипажа из 29-ти погиб, остальных эвакуируют.

На борту кораблей могли отсутствовать гидрокостюмы, предположил Глушак в интервью «Известиям».

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#керчь
#чёрное море
#корабль
#крушение
#нефть
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Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна
15 декабря 2024, 16:25

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Спасатели пока не смогли найти четверых моряков, остававшихся в трюме в момент крушения в Керченском проливе. Корабли «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения во время шторма в Чёрном море.
В черноморских экстренных службах информационному агентству «Интерфакс» рассказали, что в момент катастрофы пропавшие члены экипажа находились в трюме либо в машинном отделении. Уже спасённые члены команды корабля выдвигают более пессимистичную версию. Они считают, что их товарищи погибли в тот момент, когда штормовые волны практически разрубили судно пополам.

В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.

Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.

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#операция
#судно
#аварии
#корабль
#чёрное море
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СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/Photos by Painter

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Об этом главное управление ведомства по Республике Крым написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако после того, как появились сведения о первом погибшем одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав – нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, что в воскресенье потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В общей сложности на их бортах находились 29 членов экипажа. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие конструкцию судов.

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Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
#керчь
#корабль
#крушение
#следственный комитет
#уголовное дело
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Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе
Возможной причиной крушения танкеров в Чёрном море является ошибка экипажа
15 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/SHansche

Стала известна одна из возможных причин крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе Чёрного моря. Авария могла произойти по причине ошибочных действий экипажей судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в сложных метеорологических условиях.
Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил источник в службах морского поиска и спасения. Он пояснил, что в момент аварии море сильно штормило, что сильно осложнило навигацию.

«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — сказал инсайдер.

Он отметил, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, построенных с 1980 и 1984 годах, также будет рассматриваться как одна из версий. Изначально суда проектировались как речные танкеры для ограниченного выхода в прибрежные морские зоны в спокойную погоду. Шторм мог стать причиной чрезмерную нагрузки, которую корпуса танкеров не выдержали.

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МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе

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#море
#аварии
#шторм
#чёрное море
#корабль
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Прокуратура проверяет обстоятельства крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:05

Фото: istockphoto/MaYcaL

По факту крушения российских транспортных судов в Керченском проливе организована проверка. Её проводит управление Южной транспортной прокуратуры по городу Новороссийску.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, будут тщательно расследованы и изучены случаи нарушений в сфере соблюдения правил безопасности мореплавания, которые привели к аварии танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Представитель Южной транспортной прокуратуры Сергей Сафинов напомнил, что сегодня, 15 декабря, произошло крушение двух нефтеналивных судов. В настоящее время продолжаются спасательные работы. Четверо моряков, которые находились в трюме одного из кораблей, пока не найдены.

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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
#проверки
#аварии
#крушение
#прокуратура
#корабль
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МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе
МЧС: все 13 моряков эвакуированы с севшего на мель в Керченском проливе танкера
15 декабря 2024, 14:46

Фото: iStock/nightman1965

С потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за сильного шторма получили повреждения два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На их борту находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. На место прибыли вертолёты МЧС РФ и спасательные буксиры.

Известно, что один из кораблей сел на мель, а другой – лёг на дрейф. В результате их повреждения произошёл разлив мазута в Чёрное море. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Эвакуация людей продолжается.

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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
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#чёрное море
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#мчс
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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/studio-fi

Восемь членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» подняты из воды. Спасение оставшихся пяти человек продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Волгонефть 212», перевозящее более четырёх тонн мазута, терпит бедствие в районе Керченского пролива. Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа на борту, которое также подало сигнал бедствия. К ним отправили спасательные буксиры и два вертолёта МЧС России.

В настоящее время один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф. Тажке произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрное море.

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#корабль
#спасение
#крушение
#керчь
#чёрное море
#нефть
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Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/dehooks

В Керченском проливе в результате крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Отмечается, что в воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», суммарно перевозившие восемь тонн мазута. На борту кораблей находятся 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие судна.

В настоящее время ведётся спасательная операция. К танкерам направлены два буксира и два вертолёта МЧС России, производится эвакуация людей.

ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России принимают все необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Специалистами руководит оперативный штаб, организованный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Также сообщается, что один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф.

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#нефть
#керчь
#чёрное море
#операция
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